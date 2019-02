Gość Radia ZET powiedział, że podczas spotkania prezydentów największych polskich miast i samorządowców z całego kraju, nie pojawił się temat żadnego projektu politycznego, który mieliby tworzyć samorządowcy. - Na razie nie ma żadnego ruchu, na razie są tylko zapowiedzi, są pewne awiza, ale nie znamy żadnych szczegółów - dodaje prezydent Wrocławia.

Czy ruch skupiony wokół samorządowców ma szansę na zaistnienie na scenie politycznej? Zdaniem Jacka Sutryka w "samorządowcach tkwi duży kapitał, bo są najbliżej ludzi".

Z całą pewnością należy tek kapitał wykorzystywać. Czy w taki sposób sensu stricto polityczny? Nie wiem. Pewnie niektóre koleżanki i koledzy chętnie by do takiego ruchu przystąpili - komentuje Jacek Sutryk i dodaje, że sam do żadnego innego ugrupowania się nie wybiera, bo poświęca się pracy dla Wrocławia.