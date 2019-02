Podczas krajowej konwencji SLD w Warszawie większość delegatów zdecydowała o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. – Bardzo konkretne rozmowy z PSL-em, Platformą Obywatelską, Nowoczesną, z Partią Zieloni są już prowadzone. Pragniemy, aby wszelkie lewicowe partie, które podzielają nasz sposób myślenia dołączyły do nas. Rozmowy powinny zakończyć się do końca lutego – mówił szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty.

Wydarzenie skomentowała posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. „PO dla odbicia władzy weszło w sojusz z SLD. Posłowie Brejza, Tomczyk, Kierwiński, Gasiuk, Myrcha i reszta niewinnych demokratów – właśnie zostaliście postkomunistami. Macie teraz u siebie kulturalnych ze stanu wojennego, TW, sędziów PRL. Krwawa tradycja komuny już nie przeszkadza”... – napisała na Twitterze.

Włodzimierz Czarzasty nie pozostał dłużny. „Szanowna Pani. Robiłem niedawno zbiórkę komuny w harcówce. Zabrakło Piotrowicza, Kryże, Jasińskiego, Czabańskiego, Muszyńskiego, Wolskiego, Przyłębskiego – komuny historycznej oraz mentalnej – Pawłowicz, Kaczyńskiego, Ziobry, Macierewicza. A nie usprawiedliwialiście się pisowskie komuszki” – odpowiedział na wpis Pawłowicz.