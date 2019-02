Kukiz poinformował w TVP Info, że projekt ustawy antykorupcyjnej trafi do Sejmu w poniedziałek. - Ustawa będzie przede wszystkim mówiła o tym, że osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawiane biernego prawa wyborczego. Nie będą mogły startować w wyborach ani do parlamentu, ani do samorządu - zaznaczył.

Zapowiedział też, że osoby, których obejmą przepisy ustawy, będą pozbawione możliwości pracy we wszystkich instytucjach państwowych i samorządowych. - Będą pozbawione też możliwości zasiadania w zarządach i radach spółek Skarbu Państwa i samorządowych. Nie będą mogły pracować w wymiarze sprawiedliwości, nie będą mogły ubiegać się o zamówienia publiczne - dodał lider Kukiz'15.

Pytany, czy projekt zyska "poparcie polityczne" powiedział, że liczy przede wszystkim na poparcie obywatelskie. - Myślę, że obywatelom taka ustawa, która ukróci korupcję będzie się bardzo podobała - ocenił.