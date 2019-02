W poniedziałek na konferencji prasowej we Wrocławiu szef PO odniósł się do - jak powiedział - tego wszystkiego, co łączy się ze Srebrną, z postępowaniem prokuratury, a przede wszystkim z informacjami, które płyną z nagranych taśm, przesłuchania w prokuraturze. To wszystko pokazuje, że widzimy w taki bardzo wyraźny sposób patologiczną politykę PiS, bo jak inaczej ocenić sytuację, że prezes największej, rządzącej partii - osoba, która uważa się za nadprezydenta i nadpremiera - jest oskarżana przez osobę, która składa zeznania pod przysięgą o korupcję, przekazanie, odebranie, wymuszenie łapówki - powiedział Schetyna.

W jego ocenie, to wszystko pokazuje standardy Ukrainy Janukowycza, standardy kraju, który jest niepraworządny i niedemokratyczny, a tak naprawdę walczy z demokracją, praworządnością, z cywilizacją zachodnią, żeby pozostać bezkarnym. Dzisiaj bardzo wyraźnie to widzimy. Nie zostawimy tego, tego nie można tak zostawić, nie można tego potraktować jako coś, do czego już się przyzwyczailiśmy. Do takich standardów zachowań, jakie prezentują politycy PiS, nie można się przyzwyczaić - oświadczył Schetyna.