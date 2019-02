"W najnowszym badaniu IBRIS Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Zieloni i Inicjatywa Polska zdobywają 38,5 procent poparcia. PiS plasuje się na drugim miejscu z poparciem 34,7 procent, Wiosna Roberta Biedronia uzyskuje 8,9 proc. A Kukiz’15 – 6,6 proc." - podano na stronie Radia Zet.

W informacji zaznaczono, że Nowoczesną oraz Polskie Stronnictwo Ludowe ujęto w sondażu w ramach Koalicji Europejskiej, chociaż partie nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. "Szacuje się, że w przypadku Nowoczesnej jest ona formalnością. Zostanie ogłoszona w piątek" - czytamy.

W najbliższą sobotę decyzję ws. formuły startu w wyborach do PE podjąć ma PSL. "Decyzja o przyłączeniu się tej partii do Koalicji Europejskiej również jest raczej przesądzona – ze względu na niedawno uchwaloną ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, promującą duże partie lub koalicje" - zaznaczono.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-19 lutego.

W piątek o godz. 13.30 zbierze się zarząd Nowoczesnej, który podejmie decyzję ws. dołączenia do Koalicji Europejskiej - poinformowała PAP liderka partii Katarzyna Lubnauer. Politycy Nowoczesnej przyznają, że decyzja o dołączeniu do Koalicji Europejskiej jest już przesądzona. W piątek formalnie podjąć ma ją zarząd ugrupowania.

Na początku lutego grupa b. premierów i szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o stworzenie szerokiej listy w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Wybory do PE przypadają w chwili kluczowej dla losów Polski. Wzywamy odpowiedzialne siły i środowiska polityczne, samorządowe i obywatelskie do wystawienia jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w UE. Apelujemy o powstanie koalicji europejskiej, która uniemożliwi wyprowadzenie Polski z UE. Tego wymaga polska racja stanu" - głosił apel, odczytany przez lidera PO, b. ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetynę.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja.