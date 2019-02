W piątek lider partii Teraz! skierował do "przyjaciół z Nowoczesnej" list otwarty. Wskazuje w nim, że majowe wybory do PE, a także jesienne wybory do Sejmu i Senatu będą zasadniczymi elekcjami, które zadecydują o przyszłości Polski, ale także o tym, czy w Parlamencie Europejskim i krajowym będą reprezentowane liberalne wartości.

"Naczelnym zadaniem całej opozycji jest uchronić kraj przed niszczącym działaniem PiS. Współpraca jest tak ważna, że wszelkie różnice dzielące ugrupowania opozycyjne muszą zejść na plan dalszy. Dlatego powołana została Koalicja Europejska, której wspólnym mianownikiem jest Polska w Unii Europejskiej, Polska demokratyczna i praworządna, Polska przestrzegająca podstawowych zasad przyzwoitości w życiu publicznym. Do tej Koalicji przystąpiło ugrupowanie Teraz! i wierzę, że zarząd partii Nowoczesna podejmie podobną decyzję" - napisał Petru.

"Ale nasi wyborcy oczekują także ścisłej współpracy od nas – przedstawicieli liberalnej części społeczeństwa w Sejmie i społeczeństwie. Reprezentujemy wartości, których żadne inne ugrupowanie parlamentarne i pozaparlamentarne nie reprezentuje: wolności osobistej i gospodarczej, rozdziału państwa i Kościoła, a także sprzeciwu wobec narastającego w Polsce populizmu gospodarczego" - oświadczył.

W związku z tym, Petru zaproponował Nowoczesnej rozmowy "w trosce o realizację wspólnych postulatów obu ugrupowań: silnej, konkurencyjnej gospodarki, dzięki której każdy obywatel będzie mógł czuć się godnie". "Najwyższy czas połączyć siły i rozpocząć ścisłą współpracę naszych ugrupowań zarówno w parlamencie, jak i poza nim. Aby to było możliwe proponuję powołanie wspólnego klubu poselskiego oraz zespołów roboczych, które będą koordynowały wspólne prace programowe i działania kandydatów w najbliższych kampaniach wyborczych" - zaproponował polityk.

W jego ocenie taka współpraca zostanie przyjęta z aprobatą przez wyborców, a także pozwoli na lepsze wyartykułowanie poglądów liberalnych w debacie publicznej i kampanii wyborczej.

Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 r. odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL; 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczynią m.in. Katarzyna Lubnauer. Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Lubnauer.

Petru opuścił partię 11 maja 2018 r. Uzasadniając wówczas swoją decyzję ocenił, że Nowoczesna przestała być partią reform, zdrowego rozsądku, która nie zgadza się na bylejakość i konformizm. Jak dodał nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu zarówno w sferze programowej, jak i politycznej.

W połowie listopada 2018 r. Ryszard Petru oraz była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus powołali Teraz! - nowe ugrupowanie polityczne, którego filarami mają być gospodarka i społeczeństwo.