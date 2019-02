Szydło oceniła, że "tym największym, najważniejszym projektem, prawdziwym przełomem kopernikańskim polskiej polityki prorodzinnej" był program 500 plus.

Jak mówiła, program "przywrócił godność polskim rodzinom, otworzył przed dziećmi nowe szanse, wreszcie stał się wspaniałym kołem zamachowym polskiej gospodarki".

Podkreśliła, że program 500 plus stał się "symbolem rządu, a Polska dzięki niemu stała się symbolem mądrej, nowoczesnej polityki prorodzinnej".

Wicepremier zaznaczyła, że miliardy złotych, które trafiają co roku do polskich rodzin, są "doskonale wykorzystywane". - Wiem, że dzięki niemu wiele polskich rodzin mogło po raz pierwszy wyjechać z dziećmi na wymarzone wakacje, wiem, że dzięki temu posyłacie dzieci na dodatkowe zajęcia i wiem, że dzięki niemu dzieje się w waszych rodzinach - mówiła.

Przypomniała, że płaca minimalna wynosiła w 2015 r. 1750 zł, w tej chwili to jest 2250 zł. - W ciągu czterech lat rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł płacę minimalną o 500 zł - podkreśliła. - Podnieśliśmy też minimalne emerytury wtedy to było 880 zł, teraz to jest 1100 zł - zawróciła uwagę wicepremier Szydło.

Przyznała, że to jest "ciągle mało", ale odnosząc się do zapowiedzianej w sobotę na konwencji "trzynastki" dla każdego emeryta w postaci 1100 zł powiedziała, że to "prezent od Jarosława Kaczyńskiego dla wszystkich emerytów". - Myślę, że będzie naprawdę wynagrodzeniem wszystkich trudów dla tej grupy wiekowej - oceniła.

Dodała, że rząd PiS zagwarantował najniższą emeryturę również dla osób ubezpieczonych w KRUS-ie. - Dzisiaj rolnicy nie muszą się martwić, że nawet minimalnej emerytury nie dostaną, a tak przecież było - zauważyła Szydło.

Podkreśliła, że rząd spełnia oczekiwania Polaków m.in. samotnych mam, które oczekiwały rozszerzenia programu 500 plus, tak by obowiązywało także od pierwszego dziecka.

- Spełniamy nasze zobowiązanie w tym zakresie i Jarosław Kaczyński powiedział przed chwilą wyraźnie: jeszcze w tym roku 500 zł dla każdego dziecka - powiedziała wicepremier Szydło.

- A wiecie państwo gdzie narodził się pomysł programu 500 plus? Oczywiście tam, gdzie rodzą się wszystkie najlepsze projekty dla Polski - na Nowogrodzkiej - dodała.