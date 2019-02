W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, a także "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał rolę rodziny oraz zachęcania ludzi młodych do pozostawania w Polsce lub powrotu z migracji. Zapowiedział obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie PIT-u dla wszystkich osób pracujących.

Schetyna: Prezes Kaczyński po trzech latach przyznał mi rację

"Prezes Kaczyński po 3 latach przyznał mi rację w sprawie 500 zł na pierwsze dziecko. Czekam, aż przyzna, że trzeba: zbadać i ukarać #taśmyKaczyńskiego i #AferyPiS, skończyć z odcinaniem Polski od Europy" - napisał na Twitterze Schetyna.

Do sobotniej konwencji PiS odniósł się również na Twitterze szef klubu PO-KO Sławomir Neumann, oceniając propozycje PiS jako wyraz "desperacji" szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "PJK w desperacji po #TaśmyKaczyńskiego proponuje projekty którym był przeciwny czyli 500+ na pierwsze dziecko i 13 emerytura. Wybory będą o tym czy PL pozostanie w UE czy będziemy świadkami dalszego #Polexit" - ocenił.

Neumann skomentował również zapowiedź przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych w mniejszych miastach. "Prezesie J. Kaczyński, Premierze M.Morawiecki czy już zapomnieliście, że to wasza ustawa z 2016 r firmowana przez senatora G.Czeleja doprowadziła do likwidacji wielu połączeń PKS w powiatach i upadek wielu tych firm?" - zapytał.

Tyszka: Odważny rząd dążyłby do całkowitej likwidacji podatku PIT

- Powinniśmy natychmiast wprowadzić kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł, a potem dążyć do całkowitej likwidacji podatku PIT. Tak by zrobił odważny, proobywatelski, propolski rząd - stwierdził z kolei wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, zapytany przez PAP o ocenę propozycji programowych PiS.

Tyszka przypomniał, że w Sejmie od dawna leży projekt Kukiz'15, podwyższający kwotę wolną od podatku PIT z 3 tys. do 30 tys. zł. - Bardzo zachęcam Prawo i Sprawiedliwość, żeby przyjęli ten projekt. To skonsumuje ich pomysły: zostawi ludziom w kieszeniach dużo więcej pieniędzy, zarówno tym, którzy mają dzieci, jak i tym, którzy nie mają dzieci, zarówno młodszym jak i starszym. To jest projekt prosty i oczywisty - powiedział.

Kosiniak-Kamysz: Presja ma sens

- To już jest pierwszy sukces wielkiej koalicji, naszej koalicji, bo przez trzy lata nie udało się wprowadzić 500 zł na pierwsze dziecko, a jak powstał rywal bardzo silny, to od razu prezes Kaczyński zmienił zdanie - ocenił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- W momencie, kiedy 500 plus wchodziło w życie, zgłosiliśmy poprawkę, żeby 500 plus było na pierwsze dziecko, bo pierwsze dziecko nie jest gorsze. Takie hasło wtedy promowaliśmy - zauważył. Dodał, że wówczas przeciw głosowali posłowie PiS. - Dobrze, że zmienili zdanie. Presja ma sens - podkreślił.

Jego zdaniem przywrócenie połączeń autobusowych to jest program PSL, który jest realizowany w samorządach. - Mam nadzieje, że zaraz popłyną pieniądze rządowe do samorządów na to, żeby te połączenia były realizowane i będziemy pilnować, żeby tak było - zapowiedział.

Odnosząc się do "trzynastki" dla każdego emeryta lider ludowców powiedział, że PSL ma program lepszy, czyli emeryturę bez podatków. - Nie jednorazowe wsparcie w roku 2019, tylko na stałe emerytura bez podatku poparta tysiącami podpisów, dziesiątkami, setkami tysięcy podpisów naszych rodaków i to jest nasz argument, to jest nasz podstawowy element programu - powiedział. Jak podkreślił, PSL będzie popierać każde wsparcie dla emerytów i rencistów.