Liderzy PO Grzegorz Schetyna, PSL Władysław Kosiniak Kamysz, Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, SLD Włodzimierz Czarzasty oraz współprzewodniczący Zielonych Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski podpisali w niedzielę deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej. Powołujemy Koalicję Europejską po to, żeby bronić Polskę przed siłami antyeuropejskimi, przed tymi, którzy osłabiają, niszczą polską pozycję w Unii Europejskiej - oświadczył lider PO Grzegorz Schetyna

- My mamy nową "piątkę PiS", a co ma do zaproponowania Polakom Koalicja Europejska? - pytała Mazurek w rozmowie z PAP.

Według niej nie ma spraw, które łącza ugrupowania wchodzące do Koalicji Europejskiej. - Co łączy poseł Wielgus - chcącą stawiać Kościół przed Trybunałem w Hadze, z PSL - odwołującym się do chrześcijaństwa? Co łączy tych ludzi poza nienawiścią do dobrej zmiany? - podkreśliła wicemarszałek komentując powołanie Koalicji Europejskiej.

- My chcemy, żeby było lepiej, oni - żeby było gorzej - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.

"Tylko silna Polska w Unii Europejskiej jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju" - czytamy w deklaracji.

"Powołanie Koalicji Europejskiej jest aktem desperacji skompromitowanych środowisk, które kojarzą się z postkomunizmem, aferami i donosami na Polskę. Ich celem jest obrona swoich wpływów i układów. Mamy program, który realnie poprawia warunki życia Polaków. PIS to lepsza przyszłość dla Polski" - napisała w niedzielę Mazurek na Twitterze.