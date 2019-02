"Zakończyło się spotkanie Prezesa J. Kaczyńskiego z delegacją NSZZ "Solidarność", której przewodniczył P. Duda. Uzyskano porozumienie w kilku ważnych kwestiach. Spotkanie, w którym poruszono wiele spraw przebiegało w przyjaznej atmosferze" - czytamy we wpisie rzeczniczki PiS.

"Jego efektem będzie także powołanie zespołu rządowo-związkowego, który będzie pracował nad rozwiązaniem problemów istotnych dla obu stron" - dodała.

W spotkaniu oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i lidera "S" Piotra Dudy wzięli udział: szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska oraz szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Jak podaje Polsat News opuszczająca budynek minister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedziała, że były to "rozmowy budujące w tonie dialogu społecznego".

O tym, że rozmowa mogła dotyczyć protestów związków zawodowych informował jako pierwszy w poniedziałek wieczorem informował reporter RMF FM.

Po złożonych w sobotę obietnicach wyborczych PiS strajk zapowiedzieli już nauczyciele.

Nieoficjalnie: na Nowogrodzkiej trwa narada z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej, przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy i premiera Morawieckiego. @RMF24pl — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 25 lutego 2019

Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego w rozmowie z RMF FM stwierdził, że "czarę goryczy przelały" obietnice PiS, które ogłoszone zostały w sobotę. Pomoc dla emerytów i rencistów oraz rozszerzenie programu 500 Plus na pierwsze dziecko spowodowało, że nauczyciele będą strajkować. Termin protestu to najprawdopodobniej kwiecień. Wtedy odbywają się egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasistów.

Kolejny protest – niepełnosprawnych i ich opiekunów, ma odbyć się w maju. To także odpowiedź na konwencję PiS. Podwyżek od dawna domaga się również NSZZ "Solidarność", której szef Piotr Duda jest na Nowogrodzkiej.

Niedawno na stronie internetowej NSZZ "S" przypomniano stanowisko Zarząd związku z 11 grudnia, w którym wzywa on rząd m.in. do wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych, urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem, czy zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.