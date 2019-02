Andrzej Duda powołał nowego sędziego Sądu Najwyższego mimo, że Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwał nowej KRS o powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego do czasu, gdy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wyda orzeczenie w sprawie legalności nowej Rady - pisze TVN24.pl.

- Należałoby respektować orzeczenia sądowe i poczekać na orzeczenie Trybunału. Byłoby to rozsądne, zgodne z prawem. A poza tym jest to taki sygnał dla społeczeństwa: nawet jeśli się nie zgadzamy z jakimś orzeczeniem, to respektujemy je, bo taka jest istota państwa prawa - mówi Michał Laskowski rzecznik Sądu Najwyższego.

Powołany właśnie w poczet sędziów SN prof. Aleksander Stępkowski widzi sprawę zupełnie inaczej. Przekonuje, że powoływanie sędziów jest prezydencką prerogatywa prezydencką, a wyrok NSA jest bez znaczenia.

- Nie widzę za bardzo podstaw prawnych do wydania tego typu postanowienia zabezpieczającego - ocenia.

- To jest niewiarygodne żeby ktoś, kto pretenduje do miana sędziego Sądu Najwyższego, w ten sposób wypowiadał się o orzeczeniach innych sądów - ocenił te słowa adwokat Michał Wawrykiewicz z inicjatywy "Wolne Sądy".

- Nierespektowanie postanowień NSA przez osoby powoływane do Sądu Najwyższego, jak i prezydenta jest tak naprawdę prostą ścieżką do anarchii prawnej - dodaje Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Tymczasem rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości zaplanowana jest na połowę marca. Nowy sędzia uważa, że nawet jak legalność KRS zostanie zakwestionowana, to on nadal będzie sędzią. - Trybunał w Luksemburgu nie ma żadnych kompetencji, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości - podkreślił prof. Stępkowski.

Aleksander Stępkowski został powołany do Izby Kontroli i Spraw Publicznych. Jest byłym wiceministrem spraw zagranicznych i założycielem Ordo Iuris - organizacji, która opowiada się m.in. za całkowitym zakazem aborcji.