Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.

W tegorocznych eurowyborach Polacy wybierać będą 52 swoich przedstawicieli do PE.

Kampania wyborcza potrwa do 24 maja. Według PKW komitety wyborcze "mogą prowadzić agitację wyborczą dopiero od dnia przyjęcia przez PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego".

Jak wynika z opublikowanego harmonogramu 6 kwietnia upłynie z kolei termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, a 16 kwietnia o północy - termin zgłaszania list wyborczych. Do 8 kwietnia powołane mają zostać okręgowe i rejonowe, a do 5 maja - obwodowe komisje wyborcze.

Wyborcy mają do 11 maja czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju. W tym również głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do 17 maja niepełnosprawni wyborcy będą mogli z kolei składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez nich obwodzie głosowania należy złożyć do 21 maja.

Do 23 maja natomiast będzie możliwe zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Nieodpłatnie audycje wyborcze przygotowane przez poszczególne komitety nadawcy radiowi i telewizyjni będą rozpowszechniać dd 11 do 24 maja.