W rozmowie w TOK FM Kalisz zwrócił uwagę, że jego klient niczego nie załatwiał. - Raz przed wieloma laty, poznał jedną z tych osób z ówczesnym szefem zakładów azotowych w Policach - przekonywał i dodał, że "na tym rola Niesiołowskiego się skończyła".

Według prokuratury zgromadzony materiał dowodowy "wskazuje na to, że Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych, w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów”.

Kalisz zasugerował, że sprawa Niesiołowskiego mogła zostać odłożona przez CBA na bok a sam moment jej "wypłynięcia" nie był przypadkowy. - Jak zostały odpalone "taśmy Kaczyńskiego", to kilka dni później zatrzymano tych dwóch biznesmenów i ukazał się komunikat o skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu Niesiołowskiemu. Ja w przypadek nie wierzę – powiedział.

Pytany o to, jak wygląda obecnie sprawa immunitetu byłego posła Platformy Obywatelskiej, odpowiedział, że dopiero w ostatni czwartek wniosek o uchylenie immunitetu został przekazany Niesiołowskiemu. - W poniedziałek Niesiołowski przekazał oświadczenie, że się go zrzeka. Zobaczymy, kiedy komisja regulaminowa się zbierze i orzeknie, czy to oświadczenie jest formalnie prawidłowe, a wtedy marszałek Sejmu prześle odpowiedni dokument do prokuratury – mówił.

O decyzji Sądu Okręgowego poinformował PAP jego rzecznik prasowy do spraw karnych, sędzia Paweł Sydor.

Prokuratorzy Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zarzucili Bogdanowi W. i Wojciechowi K. udzielenia posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stefanowi Niesiołowskiemu (PSL-UED), co najmniej trzydziestokrotnie korzyści osobistej. Podejrzani mieli organizować i opłacać usługi seksualne "świadczone przez kobiety trudniące się zawodowo lub okazjonalnie prostytucją".

Według prokuratury poseł miał przyjąć te korzyści w zamian za działania na rzecz spółek należących do biznesmenów. Zdaniem śledczych, działające wcześniej w branży restauracyjno-hotelarskiej spółki, "uzyskały intratne kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA".

W związku z tą sprawą prokuratura wnioskowała o areszt dla Bogdana W. i Wojciecha K. Na początku lutego sąd podzielił argumentację śledczych i zastosował wobec podejrzanych areszt na trzy miesiące. Obrońcy mężczyzn zapowiedzieli złożenie zażalenia na tę decyzję. Ich zdaniem można było zastosować inne środki zapobiegawcze wobec podejrzanych.

W środę łódzki sąd okręgowy uwzględnił zażalenie obrońcy Wojciecha K., uchylił wobec podejrzanego areszt i nakazał jego zwolnienie z aresztu. Sprawa Bogdana W. zostanie rozpoznana 8 marca.

Bogdanowi W. i Wojciechowi K. grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.