Politycy PO zwrócili się w środę do prezesa PiS i rządu z pytaniami, czy są za wyjściem Polski z UE, czy przeproszą za nazywanie flagi Unii "szmatą", czy zapewnią unijny budżet na poziomie 400 mld zł, czy przyrzekną, że w UE nie będą współpracować z antyeuropejskimi ugrupowaniami i czy zakończą spór z KE.

Mazurek proszona o komentarz do tych pytań Platformy podkreśliła: "To nie są pytania to fake newsy opozycji i współpracujących z nimi dziennikarzy. PO wymyśliła polexit i ucieka w ten temat każdorazowo, kiedy Polacy oczekują od jej polityków konkretnych odpowiedzi".

Odniosła się również do deklaracji szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna, który zapowiedział w środę, że jego ugrupowanie poprze projekty PiS, w tym dot. programu 500 plus dla każdego dziecka, trzynastej emerytury oraz zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia, jeśli zostaną złożone w Sejmie.

Według rzeczniczki PiS, to dobrze, że Neumann zapewnił o poparciu dla projektów PiS. Jednak, jak zaznaczyła, "to nie wystarczy". - W ostatnich dniach padły skandaliczne słowa o korupcji i przekupstwie w odniesieniu do naszych propozycji. Czas się z nich wycofać. Warto by politycy Koalicji Obywatelskiej wycofali się ze swoich skandalicznych słów o naszych propozycjach - podkreśliła Mazurek. Zaznaczyła też, że PiS przystępuje do realizacji obietnic.

Jednocześnie Mazurek podkreśliła, że Koalicja Europejska "nie ucieknie przed pytaniami o "nową piątkę PiS", z którymi w środę zwróciła się do nich wicepremier Beata Szydło.

Wicepremier pytała, czy politycy Koalicji poprą nowe propozycje jej partii, czyli m.in. program 500 plus dla każdego dziecka, trzynastą emeryturę i zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia. "Miejcie odwagę stanąć przed Polakami i odpowiedzieć na te trzy proste pytanie" - zaapelowała Szydło.

Mazurek oświadczyła, że PiS będzie "powtarzać do skutku" te pytania. "Niech politycy PO nie rozwadniają sprawy. Padły ważne pytania i trzeba na nie odpowiadać" - podkreśliła.