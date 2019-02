Poseł PO przyznał w TOK FM, że ma także problemy z uzyskaniem informacji o kosztach podróży służbowych kierownictwa NBP, a także m.in. o osoby towarzyszące, które w tych podróżach brały udział. Otrzymał odpowiedź, że powinien wyjaśnić, jaki jest interes publiczny ujawnienia takich informacji.

Wszystko to w kontekście ujawnienia przez NBP listy zarobków dyrektorów departamentów i najbliższych współpracowników prezesa.

Z opublikowanych w środę przez NBP informacji o wysokości wynagrodzeń w 2018 r. kadry kierowniczej wynika, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto otrzymywał dyr. departamentu komunikacji i promocji - 49 563 zł; najmniej doradca prezesa - 6 720 zł.

Publikacja jest wynikiem realizacji postanowienia noweli ustawy dot. jawności wynagrodzeń w banku centralnym.

Opublikowane przez Narodowy Bank Polski informacje o wysokości zarobków w 2018 r. kadry kierowniczej - to wynagrodzenia łączne ze wszystkimi dodatkami i premiami.

To wynagrodzenia brutto średnioroczne za ubiegły rok na stanowiskach dyrektorów. To jest wynagrodzenie według PIT, mówiąc potocznie, czyli łącznie ze wszystkimi dodatkami i premiami. To nie jest wynagrodzenie zasadnicze - powiedział w środę PAP Maciej Antes, dyrektor biura prasowego NBP.

Z zestawienia NBP wynika, że na drugim miejscu pod względem przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych brutto znalazł się dyrektor departamentu prawnego z 47 331 zł. Na trzeciej pozycji jest dyrektor departamentu innowacji finansowych z 44 971 zł.

Kolejne miejsca zajęli: dyrektor departamentu analiz ekonomicznych - 43 176 zł, dyrektor departamentu kadr - 42 890. Wśród dyrektorów departamentów NBP najmniej otrzymywał w ub.r. szef departamentu ryzyka operacyjnego i zgodności - 28 446 zł.

Jak podano, w ubiegłym roku najmniej zarabiał doradca prezesa, który był zatrudniony na tym stanowisku 23-31 maja i była to kwota 6 720 zł.

Wśród najmniej zarabiających znaleźli się także: zastępca dyrektora oddziału okręgowego w Zielonej Górze zatrudniony od 1 grudnia 2018 r. - 10 895 zł czy zastępca dyrektora oddziału okręgowego w Szczecinie - 16 398 zł.

Z kolei wynagrodzenie miesięcznie brutto najlepiej zarabiającego doradcy szefa banku centralnego wynosiło w 2018 r. średnio - 39 037 zł.

Z informacji banku wynika też, że szef NBP korzystał w ubiegłym roku z usług ośmiu doradców, spośród których jeden, ten najwięcej zarabiający miesięcznie, pracował do 17 kwietnia ubiegłego roku. Drugi, pod względem średnich miesięcznych zarobków, otrzymywał średnio miesięcznie 33 514 zł i przepracował cały 2018 r.

Jak zaznaczono, pozostałe informacje zostaną podane w terminie późniejszym przewidzianym ustawą.

We wtorek po południu w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy przewidującą jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej w NBP. Nowela reguluje też maksymalną wysokość zarobków np. dyrektorów w banku.

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim określa, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały.

Nowela stanowi, że wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Nowe przepisy przewidują też, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowane mają być także wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018.

Zmiany w prawie są konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Pod koniec grudnia ub.r. "Gazeta Wyborcza" donosiła, że zarobki szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami", czemu bank zaprzeczył.

W połowie lutego prezydent Duda spotkał się z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha informował wówczas, że Adam Glapiński przekazał Andrzejowi Dudzie swoje uwagi do proponowanych rozwiązań dotyczących jawności wynagrodzeń NBP. Mucha mówił też wtedy, że przedmiotem analizy prezydenta będą uwagi dotyczące zgodności z konstytucją proponowanych rozwiązań. Mucha relacjonował, że prezydent poinformował prezesa Glapińskiego, że jest zwolennikiem jawności wynagrodzeń w sferze publicznej. Wskazał też, że ważna dla niego jest kwestia niezależności NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) w opinii do trzech projektów dotyczących wynagrodzeń w NBP - które były procedowane w Sejmie (PiS, PO i Kukiz'15; projekt PiS był wiodący) - wskazał, że będą one naruszać niezależność finansową banku, jeśli negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez NBP. Bank ocenił, że wszystkie trzy projekty, mają zastosowanie do organów decyzyjnych oraz pracowników NBP i wywierają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie. "Zawarte w projektach legislacyjnych zmiany prowadzące do obniżenia wynagrodzeń są niezgodne z zasadą niezależności finansowej, jeśli negatywnie wpłyną na zdolność NBP do zatrudniania i zatrzymywania pracowników w celu niezależnego wykonywania zadań nałożonych na NBP w Traktacie i Statucie EBC" - napisano w opinii banku.