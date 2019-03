Warszawa nie wypłaciła dotąd odszkodowań związanych z reprywatyzacją, jakie przyznaje mieszkańcom komisja weryfikacyjna Partyka Jakiego. Każda jej decyzja jest zaskarżana do sądu, aby została ponownie zweryfikowana.

- Musi być jasna podstawa prawna. Pan minister Jaki w pewnym momencie skupił się na kampanii wyborczej w stolicy i walce z miastem, a nie nad stworzeniem mechanizmu prawnego, który pozwoliłbym wypłacać odszkodowania. Nowelizacja ustawy o komisji była pisana na kolanie. Kiedy przeszła przez Sejm to okazało się, że ma poważne błędy prawne – tłumaczył tę sytuację w TOK.FM były członek komisji weryfikacyjnej i wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej. Jego zdaniem wypłata pieniędzy byłaby sprzeczna z prawem.

Podkreślił, że miasto nie zostało wskazane jako płatnik odszkodowań. - Mamy chaos w prawie. Trzeba dokonać zmian w ustawie o komisji weryfikacyjnej – ocenił.

Paweł Rabiej w przyszłym tygodniu ma wysłać list do szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, by wprowadzić zmiany do ustawy o komisji weryfikacyjnej.

Tymczasem wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta podkreśla, że miasto ma podstawę, by wypłacać środki, a tłumaczenia ratusza to wymówka, by przedłużać kwestię wypłat odszkodowań.