Szef MSWiA przypomniał, że w tym roku obchodzone jest stulecie powstania polskiej Policji. Dodał, że "dzięki programowi modernizacji służb mundurowych, ale również dzięki determinacji i woli rządu" premiera Mateusza Morawieckiego komisariaty i posterunki powstają bliżej obywateli.

Minister dziękował funkcjonariuszom za codzienną służbę. - Każdy z was, panie i panowie funkcjonariusze, decydując się włożyć na swoje ramiona policyjny mundur, podejmowaliście decyzję trudną, decyzję, za którą niejednokrotnie idzie wasze poświęcenie, niejednokrotnie poświęcenie własnego zdrowia, a w tych najdramatyczniejszych wypadkach również własnego życia - powiedział.

Podkreślił, że społeczeństwo obdarza policjantów dużym zaufaniem. - Polacy dzisiaj w RP czują się bezpiecznie, dzięki przede wszystkim waszemu zaangażowaniu, waszej służbie - powiedział. Dodał, że doceniana jest praca także innych służb mundurowych, m.in. strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Brudziński zapewnił, że rząd dba o to, by funkcjonariusze pracowali w godnych warunkach. - W sposób oczywisty jako minister spraw wewnętrznych i administracji czuję się odpowiedzialny za to, żeby wasze rodziny, wasi najbliżsi mieli również to poczucie bezpieczeństwa w tym wymiarze finansowym, ekonomicznym - powiedział. Dodał, że uposażenia policjantów "konsekwentnie idą w górę".