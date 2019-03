- Drogie gdańszczanki i drodzy gdańszczanie, nie wiemy, kto został wybrany prezydentem naszego miasta... - zaczęła Aleksandra Dulkiewicz, a z sali odezwały się entuzjastyczne głosy: Wiemy!

- Zapewne rano wszystko będzie jasne. Już teraz jednak dziękuję za każdy głos. Gorąco chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego, na kogo oddali swój głos - mówiła dalej Dulkiewicz.

Jak wskazała "ważne jest to, że poszliśmy na wybory". - Dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy uwierzyli, że jestem w stanie udźwignąć ciężar obowiązków - powiedziała Dulkiewicz.

- Dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości, solidarności, wsparcia, których doświadczam codziennie chodząc po ulicach Gdańska, otrzymując od Was wiadomości, smsy wszystkimi możliwymi drogami. Dziękuję braciom samorządowców, którzy wsparli mnie i służą dobrą radą - dodała.

Podziękowała także bliskim zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza, jego żonie Magdalenie i bratu Piotrowi. - Za to, że bez wahania poparliście decyzję o ubieganiu się o urząd prezydenta Gdańska i wsparliście mnie na każdym kroku w kampanii wyborczej - mówiła.

Piotr Adamowicz obecny na wieczorze wyborczym Aleksandry Dulkiewicz życzył jej powodzenia i zaapelował do gdańszczan: - Ona będzie potrzebowała wsparcia, poparcia i pomocy (...), ją czeka pięć lat i proszę o wsparcie przez te pięć lat - mówił.

Gdańsk wybrał prezydenta. Mamy wyniki sondażowe

P.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w I turze wygrała w niedzielę przedterminowe wybory na prezydenta miasta - wynika z sondażowego wyniku opublikowanego przez Trojmiasto.pl.

"Spośród 1091 zapytanych przez nas osób, 84 proc. zagłosowało na Aleksandrę Dulkiewicz, ponad 12 proc. na Grzegorza Brauna i 4 proc. na Marka Skibę" - podał portal.

Sondażowy wynik oparty jest o informacje, jakie udało się zebrać pracownikom Trojmiasto.pl przez cały dzień z pięciu obwodowych komisji wyborczych w dzielnicy Morena.

Wałęsa zagłosował w bluzie "Konstytucja"

- Kontynuuję rozwój Gdańska, wybory rozstrzygną się w I turze – powiedział w niedzielę po głosowaniu w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa pytany przez dziennikarzy po oddaniu głosu w lokalu wyborczym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, czy był to dla niego trudny wybór, odpowiedział, że nie. - Ja byłem zdeklarowany, dla mnie nie było tu wyboru jakiegoś, kontynuuję rozwój Gdańska - stwierdził były prezydent, który do lokalu wyborczego przybył w bluzie z napisem "Konstytucja".

- Chciałbym, żeby frekwencja wyborcza była ponad 50 procent, ale myślę, że będzie ok. 30 procent. 20 lat temu mówiłem, że powinniśmy przeorganizować społeczeństwo: żadnego PO, żadne PiS-y na te czasy. Trzeba zorganizować zgodnie z przekrojem społecznym – wtedy każdy by wiedział na kogo głosuje i co to znaczy, a ponieważ jesteśmy źle zorganizowani, po staremu, to ludzie w większości nie wiedzą na co głosować – mówił Wałęsa.

Były prezydent jest przekonany, że niedzielne wybory rozstrzygną się w I turze. - Wybór, moim zdaniem, jest oczywisty – dodał.

- No, smutne są (te wybory). Gdyby mnie posłuchał (Paweł Adamowicz) i kandydował na prezydenta państwa – to mu proponowałem, to prawdopodobnie nie byłoby tego nieszczęścia, ale tak polubił Gdańsk, że został w nim – powiedział Wałęsa.

Gdańsk wybiera prezydenta. Ostatecznie troje kandydatów

W Gdańsku trwa głosowanie, w którym mieszkańcy wybiorą spośród trojga kandydatów nowego prezydenta miasta. Głosy można oddawać w 196 działających na terenie miasta lokalach wyborczych. Będą one czynne od godziny 7 do 21 w niedzielę.

Przedterminowe wybory prezydenta Gdańska są wynikiem wygaśnięcia mandatu wieloletniego prezydenta tego miasta - Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do wyścigu o prezydencki fotel stanęli: 39-letnia prawniczka pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz, 51-letni reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun oraz 46-letni działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba.

Każdy głosujący otrzyma jedną kartę, na której znajdą się nazwiska trojga kandydatów. Głos można będzie oddać tylko na jednego z nich stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce umieszczonej z lewej strony nazwiska. Jeśli znak nie zostanie postawiony przy żadnym nazwisku lub pojawi się przy więcej niż jednym, głos zostanie uznany za nieważny. Aby same wybory były ważne, co najmniej 50 proc. głosujących musi oddać ważny głos.

Gdy - po zliczeniu głosów, okaże się, że jeden z kandydatów otrzymał 50 lub więcej proc. głosów ważnych, wybory zostaną rozstrzygnięte w pierwszej turze. Jeśli tak się nie stanie, to dwie osoby z najwyższą liczbą głosów powalczą o prezydenturę Gdańska w drugiej turze.

Głosy oddawać można do godziny 21.

Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli np. zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudnią bądź sparaliżują pracę którejś z obwodowych komisji wyborczych i wykluczą lub w poważnym stopniu ograniczą dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

W związku z wyborami o północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza. Potrwa ona do końca głosowania. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny. Zabronione jest m.in. publikowanie sondaży i prowadzenie agitacji wyborczej.