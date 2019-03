Winnicki podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie, że do rejestracji list wyborczych do PE zostało już niewiele czasu, nieco ponad miesiąc. W tej chwili trwają ostatnie rundy negocjacyjne, a Konfederacja Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy nieustannie się poszerza"- dodał.

Poinformował, że w środę do Konfederacji dołączają przedstawiciele Federacji dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka. To dobrze, ze front tych, którzy chcą walczyć o polską niepodległość z Brukselą i w Brukseli jest coraz szerszy. To zwiastuje, że na polskiej scenie politycznej wyrasta trzecia siła, ta która będzie się biła co najmniej o trzeci wynik w wyborach europejskich i na jesieni - powiedział Winnicki. Jakubiak zaznaczył, że Konfederacja jest projektem, którego głównym celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska. Cóż więcej dodać? To jest cel, do którego praktycznie wszyscy mądrze myślący Polacy powinni przystąpić - dodał.