Zdaniem Różańskiego dzisiaj musimy się posiłkować wsparciem naszych sojuszników. - Jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa są dobre relacje z partnerami w pakcie północnoatlantyckim - dodał.

W 2016 r. jako dowództwo generalne przedstawialiśmy swoją opinię Zwierzchnikowi sil zbrojnych jakie są niezbędne kroki do podjęcia, zakończyło się to decyzjami kadrowymi, oficerowi zostali zwolnieni. To nie jest sytuacja taka kiedy zupełnie biernie wojsko przyglądało się stanowi rzeczy jeśli chodzi o siły powietrzne – powiedział gen. Różański w TVN24.

Proponowałbym moim kolegom, żeby byli bardziej asertywni. Każdy z dowódców odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa powinni zabiegać o jak najlepszy sprzęt dla żołnierzy - gen Różański.

Loty na samolotach MiG-29 wstrzymano

W poniedziałek po południu w okolicach Łochowa (powiat węgrowski) rozbił się samolot z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Pilot się katapultował. Loty na samolotach MiG-29 wstrzymano. Okoliczności wypadku badają prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Myśliwiec wykonywał oblot techniczny po prowadzonych przy nim pracach.

MON wydało komunikat, w którym przypomniało, że jednym z priorytetów podpisanego w ubiegłym tygodniu planu modernizacji technicznej sił zbrojnych do roku 2026 jest program Harpia - zakup 32 wielozadaniowych myśliwców piątej generacji. Zapowiadając zakup minister obrony zwrócił uwagę na niewielką przydatność samolotów Su-22 i MiG-29 na współczesnym polu walki; przypomniał też ostatnie zdarzenia z udziałem MiGów, w tym ubiegłoroczną katastrofę.

Maszyna rozbita w poniedziałek to czwarty utracony polski MiG-29. W 2016 r. w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku doszło do pożaru maszyny tego typu spowodowanej usterką podczas rozruchu technicznego. Samolot spisano na straty.

18 grudnia 2017 w pobliżu Kałuszyna na Mazowszu rozbił się MiG-29 podchodzący do lądowania w bazie w Mińsku Mazowieckim. Pilot przeżył, chociaż się nie katapultował. 6 lipca 2018 r. MiG-29 z bazy w Malborku rozbił się pod Pasłękiem (woj. warmińsko-mazurskie). Pilot zginął mimo katapultowania się. 15 lutego br. myśliwiec MiG-29 z bazy w Malborku lądował awaryjnie z powodu rozszczelnienia kabiny w czasie lotu.

Przed wypadkami polskie wojsko dysponowało 32 MiGami-29. Myśliwce tego typu służą w polskim wojsku od 1989 r., pierwsze samoloty zostały kupione od ZSRR, kolejne Polska otrzymała od Czech, następne za symbolicznego euro przekazały Polsce Niemcy, które rezygnowały z eksploatacji tych maszyn.