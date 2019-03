- Opozycja mówiła o tym, że program 500 plus dzieli wszystkich Polaków, że jest programem niesprawiedliwym i mówiła, że jak oni dojdą do władzy, to warunkiem będzie zatrudnienie i dadzą wtedy na każde dziecko - powiedziała dziennikarzom Rafalska. - Jak PiS powiedziało w 2019 r., że stać nas na to, żeby sfinansować 500 zł dla każdego dziecka, to raptem się okazało, że jest totalna krytyka, że zapomina się o tym, że ten program w tym kształcie obejmie wszystkich samotnych rodziców, samotne matki, matki wychowujące dzieci niepełnosprawne, bo nie ma tego kryterium dochodowego, że zniknie argument o dezaktywizacji zawodowej kobiet, niesłusznie zresztą podejmowany - dodała.

Według Rafalskiej, "to typowa połajanka polityczna". Jak powiedziała, to "taki polityczny nokaut programowy ze strony opozycji, która ciągle nie może się po prostu z tym pozbierać".

Rafalska dodała także, że ma wrażenie, iż posłowie PO nie mają pojęcia o tym, jak wygląda życie w małych miejscowościach.