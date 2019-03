Dworczyk mówił w TVP Info, że w sobotę PiS zaczyna kampanię do wyborów do europarlamentu. Szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba zapowiedział, że będzie to pierwsza z wielu zaplanowanych konwencji.

Podczas sobotniej konwencji zostaną przedstawieni liderzy list Prawa i Sprawiedliwości do PE oraz kandydaci startujący w eurowyborach z okręgu podkarpackiego.

Według informacji PAP listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu otwierają: europoseł, szef sztabu PiS Tomasz Poręba, poseł Bogdan Rzońca oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Czwarte miejsce przypadło wicemarszałkowi woj. podkarpackiego Piotrowi Pilchowi. Na liście znaleźli się też posłowie PiS z regionu - Krystyna Wróblewska oraz Kazimierz Gołojuch. "Siódemką" została wiceprzewodnicząca sejmiku województwa podkarpackiego Teresa Pamuła, a za nią na liście znaleźli się członkowie zarządu województwa podkarpackiego: Stanisław Kruczek i Maria Kurowska. Ostatnie miejsce na liście zajmuje senator PiS Janina Sagatowska.

Poręba zapowiedział, że podczas konwencji premier oraz prezes PiS będą mówić nie tylko o tzw. "piątce PiS", czyli nowych propozycjach programowych ugrupowania, ale też - jak dodał - "będzie przekaz europejski i regionalny". - Niewątpliwie majowe wybory do PE wiążą się z jesiennymi wyborami do polskiego parlamentu, dlatego podczas konwencji zaprezentujemy przekaz centralny, polityczny, ogólnopolski, który będzie połączony z przekazem europejskim – zapowiedział.

Dworczyk powiedział, że podczas sobotniej konwencji na pewno będzie "zaprezentowana europejska deklaracja programowa". "Będą bardzo konkretne punkty, które są dla nas najważniejsze, jako dla formacji politycznej, która chce wprowadzić duże przedstawicielstwo do europarlamentu" - mówił. "Powiemy Polakom, dlaczego warto głosować na PiS, o jaką Unię Europejską, o jakie wartości, PiS chce w czasie tych najbliższych wyborów, a potem przez całą kadencję europarlamentu zabiegać" - dodał szef kancelarii premiera.

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji w Warszawie zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

W lutym Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in.: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.

Kaczyński: Jeśli nasi przeciwnicy wybory wygrają to zabiorą to, co myśmy dali

Jeśli nasi przeciwnicy wybory wygrają, zabiorą to, co myśmy dali, począwszy od 500 plus, a skończywszy na wcześniejszych emeryturach, przeprowadzą atak na rodzinę i dzieci - powiedział w sobotę podczas konwencji PiS w Jasionce prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że "w Polsce małżeństwo i rodzina są afirmowane przez naszą kulturę, ale także przez nasze prawo, w tym art. 18 konstytucji". - Afirmacja to jest wsparcie, dążenie do tego, by jakaś instytucja czy jakieś zjawisko społeczne się rozszerzało, umacniało - zaznaczył.

- My tę afirmację, powtarzam, w imię zdrowego rozsądku i w imię konstytucji, która nie może być łamana, chcemy wspierać i będziemy wspierali. Mówimy "nie" atakowi na dzieci. Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci, to jest podstawowa funkcja rodziny i musimy jej bronić. I nie damy się zastraszyć różnymi kampaniami, będziemy bronić polskiej rodziny także w tych wyborach - oświadczył Kaczyński.

- Jeśli nasi przeciwnicy wybory wygrają (...) to po pierwsze zabiorą to, co myśmy dali, począwszy od 500 plus, a skończywszy na wcześniejszych emeryturach. Zabiorą dlatego, że nawet gdyby nie chcieli zabrać, to nie potrafią rządzić (...) i przeprowadzą ten atak na rodzinę, i dzieci, o którym tutaj mówiłem - przekonywał lider PiS.

Według niego "dlatego tak bardzo warto pamiętać o tej stawce, która jest przyszłość Polski, Polek i Polaków". - Warto się zaangażować; można powiedzieć: warto (..) gryźć trawę. - Myśmy, nasza partia, często gryzła trawę i wygrywała, nawet kiedy się wydawało, że to niemożliwe - oświadczył Kaczyński.

Morawiecki: Idziemy do Unii Europejskie reprezentować polskie interesy

- Wybory do Parlamentu Europejskiego będą kluczowe w zapewnieniu zwycięstwa na przyszłość w wyborach parlamentarnych - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, PiS idzie do UE reprezentować polskie interesy, "bo to bardzo ważny wymiar życia społecznego, gospodarczego".

- Ta pierwsza połowa, ta pierwsza tura, która też jest przed nami tych wyborów - wybory do europarlamentu, będą kluczowe w zapewnieniu zwycięstwa na przyszłość, w wyborach parlamentarnych - powiedział Morawiecki na konwencji regionalnej PiS w Jasionce.

Jak dodał, "to jest podstawowy warunek, żeby kontynuować naszą politykę - politykę zmian dla ludzi, przedsiębiorców, rodzin polskich, utrzymania polskiej kultury, tradycji".

- My idziemy rzeczywiście reprezentować polskie interesy, tam w Unii Europejskiej, bo jest to bardzo ważny wymiar życia społecznego, gospodarczego - powiedział szef polskiego rządu.

- Nasi przeciwnicy zarzucają nam czasami, że my za mało robimy, że za późno - zaznaczył premier. - Wierzę w to, że możemy rzeczywiście zrobić jeszcze więcej - podkreślił.

- Chcemy wpływać na los Europy. Tak, jak dzięki Grupie Wyszehradzkiej udało nam się strasznie dużo. Powstrzymać tę szaleńczą politykę związaną z uchodźcami, z migrantami. Pokazujemy, w jaki sposób kształtować politykę całej Unii Europejskiej zachowując naszą tożsamość i interesy polskie. I to jest nasze zobowiązanie i to będziemy robić - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Szef sztabu PiS: deklaracja europejska PiS zawiera 12 punktów

Będziemy działać na rzecz powrotu UE do wartości, zabiegać o interesy polskich rolników, bronić prawa rodziców do wychowania dzieci, bronić równego traktowania polskich firm, wynegocjujemy korzystny dla Polski budżet - mówił w sobotę szef sztabu PiS Tomasz Poręba, przedstawiając europejską deklarację ugrupowania.

- Dzisiaj na naszej konwencji chcemy przedstawić nasze cele, nasze dążenia, pomysły, propozycje, z którymi chcemy iść w tych wyborach. Chcemy zaproponować Polakom deklarację programową, deklarację europejską PiS - oświadczył Poręba.

Jak dodał, składa się ona z 12 punktów, tak jak "12 gwiazd we fladze UE".

- Po pierwsze będziemy działać na rzecz powrotu UE do wartości, które głosili jej twórcy i które miały stać się fundamentem jej rozwoju - mówił.

Kolejnym punktem jest ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci. - Po trzecie będziemy aktywnie zabiegać na forum UE o interesy polskich rolników. Po czwarte wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet UE - podkreślił szef sztabu PiS.

- Po piąte będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku. Po szóste będziemy nadal skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo i ochronę zewnętrznych granic UE - dodał.