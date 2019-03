- Jutro zaczynamy kampanię europejską, kampanię do wyborów do europarlamentu - oświadczył w piątek w TVP Info Dworczyk.

- Będzie to pierwsza z wielu konwencji, które zaplanowaliśmy. Chcemy aktywnie zagospodarować kolejne tygodnie – mówił PAP szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

W trakcie sobotniego spotkania zostaną przedstawieni liderzy list Prawa i Sprawiedliwości do PE oraz kandydaci startujący w eurowyborach z okręgu podkarpackiego.

Poręba zapowiedział, że podczas konwencji premier oraz prezes PiS będą mówić nie tylko o tzw. "piątce PiS", czyli nowych propozycjach programowych ugrupowania, ale też - jak dodał - "będzie przekaz europejski i regionalny". - Niewątpliwie majowe wybory do PE wiążą się z jesiennymi wyborami do polskiego parlamentu, dlatego podczas konwencji zaprezentujemy przekaz centralny, polityczny, ogólnopolski, który będzie połączony z przekazem europejskim – zapowiedział.

Z kolei Dworczyk powiedział, że podczas sobotniej konwencji na pewno będzie "zaprezentowana europejska deklaracja programowa". - Będą bardzo konkretne punkty, które są dla nas najważniejsze, jako dla formacji politycznej, która chce wprowadzić duże przedstawicielstwo do europarlamentu - mówił.

- Powiemy Polakom, dlaczego warto głosować na PiS, o jaką Unię Europejską, o jakie wartości, PiS chce w czasie tych najbliższych wyborów, a potem przez całą kadencję europarlamentu zabiegać - dodał szef kancelarii premiera.

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji w Warszawie zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

W lutym Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in.: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.