- Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej (do tego dieta ponad 2 tys. zł – red.), więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem – stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Marek Suski.

Zdaniem Sławomira Broniarza, prezesa ZNP słowa, które padły z ust ministra są skandaliczne. W rozmowie z gazetą wyjaśnił, że po pierwsze nauczyciel dyplomowany nie zarabia ponad 5 tys. zł brutto i daleko mu do wynagrodzenia posła. - Który to nauczyciel tyle zarabia według Marka Suskiego?! - pyta oburzony Broniarz. Jednocześnie apeluje do ministra, aby przyszedł do szkoły i zatrudnił się w roli nauczyciela. - Zobaczy wtedy, jak wygląda praca w szkole i jakie są tam tak naprawdę zarobki! Może wtedy dostrzeże, że płaca nauczyciela odstaje od płacy posła i odstaje od zarobków ministra Suskiego i to jest kwestia, która nie podlega dyskusji! – grzmi Broniarz.

Suski w swojej wypowiedzi stwierdził także, że nie podoba mu się zapowiadany na 8 kwietnia strajk. Jego zdaniem to protest inspirowany politycznie. Zapewnia również, że podwyżki dla nauczycieli są realizowane. - Każdy chciałby więcej zarabiać. Nie znam osoby, która by powiedziała, że za dużo zarabia, to zrezygnuje sama... Chociaż posłowie sami sobie obniżyli pensję, ale bez przyjemności – mówi.