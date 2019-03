My jako Porozumienie uważamy, że politycy powinni skupić się na konkretnych projektach, które przełożą się na podniesienie dobrobytu, bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania państwa. Powinniśmy unikać wojen światopoglądowych. Niestety Koalicja Europejska wyraźnie ku takim wojnom światopoglądowym Polskę próbuje popychać - powiedział Gowin w poniedziałek dziennikarzom w Krakowie.

Dla nas jest rzeczą nieakceptowalną, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie, byli poddawani jakiejkolwiek indoktrynacji w szkołach. Uważamy, że kwestia orientacji seksualnej jest prywatną sprawą każdej osoby. Nie należy z tego czynić tematu batalii politycznych - dodał.

Uważamy też, że takimi działaniami, które zapoczątkował pan prezydent Trzaskowski, Koalicja Europejska próbuje ograniczać wolność polskich rodzin, prawo rodziców do wychowywania dzieci w duchu takich wartości, które bliski są każdej z tych rodzin – powiedział lider Porozumienia.

W połowie lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+. Dokument zakłada działania w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Prezesa PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii w Jasionce podkreślał, jak ważna jest rodzina. "Ale jeśli stawiamy na rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj także wielki kłopot, wielką trudność, wielkie zagrożenie - tym zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci" - mówił Kaczyński.