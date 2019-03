Na nagraniu Morawiecki podkreślił, stojąc u boku węgierskiego premiera na tle flag Polski i Węgier, że "przyjaźń polsko-węgierska trwa przez wieki, przez wieki razem broniliśmy wolności, broniliśmy cywilizacji chrześcijańskiej".

Zwracając uwagę, że podczas świąt węgierskich powiewa wiele polskich flag, premier Morawiecki powiedział: "Widać, jak ta przyjaźń skierowana jest coraz bardziej ku przyszłości, jak narody węgierski i polski razem mogą silniej, lepiej dbać o swoją wolność dzisiaj, o dobrobyt, zasobność, o dobro całej Europy".

- Cieszymy się, że mamy w Węgrach takich dobrych, wypróbowanych przyjaciół. Przyszłość jest dzięki temu lepsza dla Węgier i dla Polski – oświadczył. Premier mówił po polsku.

Orban natomiast przypomniał, że 15 marca, w rocznicę wybuchu rewolucji 1848 r., Węgry wspominają bohaterów, "którzy, gdy było trzeba, wszystko, nawet własne życie oddawali za węgierską wolność".

- Tę walkę o wolność zawsze prowadziliśmy razem z Polakami – podkreślił. - Już w XIX w. kilkuset Polaków walczyło u naszego boku, teraz też przyjeżdżają na nasze święto, na to wspólne węgiersko-polskie święto i mamy ten zaszczyt, że przyjedzie także pan premier Mateusz Morawiecki, by w Budapeszcie własnymi słowami pozdrowić zebranych – powiedział Orban, apelując do Węgrów o przybycie na uroczystości i wspólne świętowanie.

Nagranie kończy się uściskiem dłoni premierów.