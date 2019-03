Jak zapewnił w TVN24, nie ma problemów z jedynkami na listach Koalicji Europejskiej w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dopytywany o nazwiska, Schetyna powiedział: - Na pewno Ewa Kopacz. (...) Będziemy proponować, żeby to była Wielkopolska.

Wśród innych "jedynek" wymienił Jerzego Buzka, który będzie - jak powiedział Schetyna - prowadził "śląską drużynę" KE oraz Włodzimierza Cimoszewicza, który ma być "jedynką" w Warszawie "bez znaku zapytania".

Na pytanie, czy Marek Belka będzie otwierał łódzką listę, Schetyna odpowiedział: - Także Marek Belka. - Będzie pięciu premierów na naszych listach (...), jestem dumny, że udało nam się taką ekipę zbudować, to naprawdę drużyna gwiazd - dodał.

Zdaniem lidera PO "największym błędem" Koalicji Europejskiej, który mogłaby ona popełnić w nadchodzących wyborach, to "pokłócić się, zdecydować się na partykularne interesy, nie myśleć o tym, czego oczekują od nas Polacy."

Schetyna zadeklarował też, że dla KE najważniejsze powinno być, by "przywrócić nadzieję i wygrać wybory, po to żeby Polska mogła wrócić do rodziny europejskiej, żebyśmy mogli znowu żyć w wolnym uśmiechniętym kraju".