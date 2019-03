Prezydent przypomniał, że w bieżącym roku odbędą się zarówno wybory do Parlamentu Europejskiego oraz polskiego parlamentu i zwrócił się z apelem do polityków w sprawie debaty publicznej.

Zwracam się do wszystkich stron sceny politycznej o to, żeby to była debata konstruktywna, żebyśmy w sprawach także i zagranicznych, które są ważne dla Polski, mówili jednym głosem, o to, żeby nie było takich sytuacji, że polscy politycy oczerniają Polskę poza granicami czy do zagranicznych mediów, bo jest to dla mnie sytuacja niezwykle bolesna, która przekracza ramy debaty politycznej, którą moglibyśmy toczyć w kraju na oczach wyborców - podkreślił prezydent.

Proszę o to, aby się w tym zakresie miarkować, bo Polska świetnie się teraz rozwija i to stwarza dla nas wielką szansę kolejnych awansów w różnego rodzaju strukturach międzynarodowych, co jest niezwykle istotne i co powinno mieć fundamentalne znaczenie dla każdego, kto chce rozwoju Polski - zaznaczył.