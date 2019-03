Prof. Mirosław Piotrowski, europoseł, który w poprzednich wyborach startował z list PiS, zabiegał o to, by na tegorocznych listach Prawa i Sprawiedliwości do europarlamentu znalazły się osoby powiązane z bliskim mu środowiskiem Radia Maryja. Rozmowy jednak skończyły się fiaskiem i w efekcie Piotrowski utworzył Ruch Prawdziwa Europa, który ostatecznie wystartuje do PE w koalicji z Prawicą Rzeczypospolitej i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin - donosi Wirtualna Polska.

Portal dotarł też do pierwszych nazwisk, jakie znajdą się na listach Europa Christi. - Na pewno prof. Mirosław Piotrowski, lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Bogusław Rogalski, poseł Jan Klawiter z Pomorza (startował z list PiS w wyborach do Sejmu - red.), pan mec. Stefan Hambura ze Śląska (pełnomocnik rodzin smoleńskich - red.) - zdradził WP prezes Prawicy RP, dr Krzysztof Kawęcki.

Zarazem Kawęcki ubolewa, że do startu nie dał się namówić Marek Jurek, który miał stwierdzić, że "żadna z istniejących propozycji nie w pełni go satysfakcjonuje; ale będzie wspierał Prawicę RP w tych wyborach".

Prezes Prawicy RP nie wyklucza za to, że na listach znajdzie się posłanka Anna Sobecka, bardzo blisko związana z toruńskim redemptorystą.