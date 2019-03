Zgodnie z informacjami "SE" ratusz planuje zainwestować w szkolenia kadry kierowniczej prawie 2 mln złotych. Chodzi o program "Lider Zmiany w Samorządzie Warszawskim", które miałby obejmować m.in. "trening medialny", "zarządzanie zmianą" czy "zarządzanie czasem".

Do tych informacji odniósł się w piątek na konferencji prasowej radny PiS Sebastian Kaleta. W konferencji uczestniczyli też: szef klubu radnych PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz oraz stołeczni radni - Błażej Poboży oraz Olga Semeniuk.

- Jest to horrendalnie wysoka kwota, jak na szkolenia przede wszystkim medialne, które znajdują się w programie (...) Nie rozumiemy, po co takie szkolenia są kierownictwu ratusza - mówił Kaleta. - Rozumiemy, że być może wątpliwości kompetencyjne rodzi aktywność rzecznika ratusza pana Kamila Dąbrowy, który był krytykowany przez media za swoje pierwsze posunięcia - dodał. Jak mówił, zatrudnienie Dąbrowy wzbudziło wątpliwości radnych PiS, którzy "próbują się dowiedzieć o procesie jego rekrutacji".

- Jako radni będziemy apelować do prezydenta Trzaskowskiego w różnej formie o to, by wycofał się z tego przetargu, jak również będziemy chcieli, by komisja rewizyjna skontrolowała ten przetarg i inne wydatki również w poprzednich latach na swego rodzaju szkolenia medialne, kampanie promocyjne i propagandowe warszawskiego ratusza - powiedział Kaleta.

Jak dodał, radni PiS chcieli wcześniej skontrolować jeden z przetargów dotyczący zakupu tramwajów. - Rada Warszawy nie zgodziła się na to, by komisja rewizyjna przeprowadziła tę kontrolę, podając absurdalny powód: że skoro ratusz twierdzi, że wszystko jest w porządku, to wszystko jest w porządku i nie ma potrzeby przeprowadzenia kontroli - wskazał Kaleta.

Nawiązując do podpisania przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+, Kaleta ocenił, że ze strony Koalicji Europejskiej płyną "tylko i wyłącznie propozycje ideologiczne".

- Jak okazuje się, nie chodzi o żadną tolerancję dla osób o odmiennej orientacji seksualnej, tylko o wprowadzenie instytucji małżeństwa z adopcją dzieci - powiedział, odnosząc się do piątkowego wywiadu wiceprezydenta stolicy dla "Dziennika Gazety Prawnej", w którym ten mówił m.in. o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. "W wielu krajach adopcja dzieci przez pary homoseksualne jest dozwolona i nie spowodowała trzęsienia ziemi" - powiedział w wywiadzie Rabiej.

Jurkiewicz zapowiedział z kolei uczestnictwo w proteście przeciwko deklaracji LGBT+. Chodzi o Warszawski Protest Rodziców planowany na placu Bankowym w poniedziałek o godz. 16. - My będziemy tutaj w poniedziałek o godz. 16, będziemy jako rodzice, ja również jako dziadek, chcemy być razem z ludźmi, którzy są zaniepokojeni sytuacją - poinformował.