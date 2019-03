W piątek w Warszawie odbędzie się posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej poświęcone wyborom do Parlamentu Europejskiego. Władze Platformy wybiorą kandydatów, którzy znajdą się na listach wyborczych Koalicji Europejskiej.

Schetyna mówił w TOK FM, że proces układania list Koalicji Europejskiej wciąż trwa. Podkreślił, że w trakcie tych rozmów każda partia wchodząca w skład Koalicji jest traktowana "podmiotowo i z szacunkiem".

Przewodniczący PO zapewnił też, że listy w ostatecznym kształcie będą "bardzo silne" bo - jak podkreślił - będą się składać "z przedstawicieli wielu środowisk".

- Wierzę, że PO zaakceptuje listy do PE, wierzę, że Platforma jest mądrą partią i wie, o co toczy się ta gra, jak jest ważna - oświadczył Schetyna.

Jak mówił, Koalicja Europejska musi wygrać w majowych wyborach z PiS, by "wrócić do polityki europejskiej, obronić Polskę w UE i wrócić z marginesu do serca Europy".

Dodał, że PO chce w Brukseli "bronić Europy przed nacjonalizmami i separatyzmami".

Zarząd Platformy Obywatelskiej zajmie się w piątek także przygotowaniami do posiedzenia Rady Krajowej, która - zgodnie ze statutem Platformy - zatwierdza kandydatów i listy kandydatów w wyborach do PE. Posiedzenie Rady Krajowej ma odbyć się w sobotę 23 marca.

W środę lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że na listach Koalicji Europejskiej będzie pięciu byłych premierów. Podkreślił, że PO będzie proponować Ewę Kopacz jako "jedynkę" Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce. Wśród innych "jedynek" Schetyna wymienił Jerzego Buzka na Śląsku, Włodzimierza Cimoszewicza w Warszawie i Marka Belkę w województwie łódzkim.

Z dotychczasowych informacji medialnych wynika, że listę w województwie pomorskim może otworzyć obecny europoseł Janusz Lewandowski, a ostatnie miejsce na liście w tym okręgu ma przypaść innemu obecnemu eurodeputowanemu Jarosławowi Wałęsie. Z kolei były szef MSZ Radosław Sikorski ma być "jedynką" w województwie kujawsko-pomorskim, a szefowa Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz - w okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W Warszawie trzecie miejsce na liście przypaść miałoby byłej szefowej klubu Nowoczesnej, obecnie posłance klubu PO-KO Kamili Gasiuk-Pihowicz. W Małopolsce "jedynką" ma zostać obecna europosłanka Róża Thun.

Termin rejestracji list kandydatów startujących w wyborach do PE mija 16 kwietnia.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.