Ruszamy w Polskę, żeby komunikować, informować o naszych nowych propozycjach programowych - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie szef rządu. Jak podkreślił, propozycje PiS są dla wszystkich. Nasza polityka ma za zadanie przywracać nadzieję - oświadczył Morawiecki.

Projekty zapowiedziane przez PiS dotyczą "500 plus" na pierwsze dziecko, "trzynastki" dla emerytów, zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i niższego PIT-u oraz projekt ws. przywrócenia połączeń komunikacyjnych będą gotowe jeszcze w marcu.

Dotrzymujemy słowa i to jest nasza odpowiedzialna polityka, która ma też dać nowe perspektywy rozwojowe, nowy impuls. Też impuls makroekonomiczny, bo jesteśmy w fazie globalnego spowolnienia. Taki impuls jest klasycznym, bardzo prawidłowym działaniem gospodarczym - powiedział premier podczas konferencji prasowej,

Opowieść o Polsce sprawiedliwej, to jest właśnie kontynuacja wdrażania naszej piątki - zadeklarował szef rządu. To jest właśnie to, co pokazujemy dzisiaj, jako kolejny program. To już jest kolejna nasza obietnica, która jest spełniana. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy wcześniej i zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy wcześniej. Wszystko musi się odbywać w pewnych sekwencjach - powiedział Morawiecki. Jak zaznaczył, najpierw trzeba było naprawić finanse publiczne.

Trzeba powiedzieć, że często w czasach III RP liberałowie mówili, że musi być wolność. Ale jaka to wolność, kiedy rodzina z trójką, czy z czwórką dzieci nie może sobie pozwolić na szkolne zakupy bez kredytu, nie może sobie pozwolić na wyjazd na wakacje? Prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy jest więcej sprawiedliwości społecznej - oświadczył premier.

Premier podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że rząd stara się poprzez dialog ze środowiskami związków zawodowych nauczycieli prowadzony od kilku miesięcy dojść do porozumienia i konsensusu. Uważam, że nauczyciele powinni zarabiać więcej i to jest coś, co chcemy osiągnąć poprzez sekwencję wielu podwyżek w najbliższych latach - oświadczył Morawiecki.

Apeluję i bardzo proszę związki zawodowe, żeby ostudzić emocje, a już żadną miarą nie powinno dochodzić do takiego szantażu moralnego na jaki pozwolił sobie przewodniczący Broniarz, gdzie groził rodzicom, uczniom. Absolutnie nikt w takim języku nie powinien mówić - nie wyobrażam sobie, żeby do czegoś takiego doszło - podkreślił premier.

Zdaniem Morawieckiego, można dojść do porozumienia, a egzaminy - jak stwierdził - muszą się odbyć, bo to jest prawo uczniów. Uczniowie nie powinni ucierpieć. Będziemy robili wszystko, żeby te egzaminy się odbyły - zapewnił szef rządu