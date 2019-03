Lech Wałęsa w ostrych słowach odniósł się do ostatniej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił o ochronie dzieci, deklaracji LGBT+ i adopcji przez pary jednopłciowe.

"Facet, którego kiedyś na zbity pysk wyrzuciłem z pracy nie będzie mówił Polakom co „wara” a co nie „wara”. Może se tak do kota powiedzieć, a nie do Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. WYGRAMY!" - napisał na swoim koncie na Twitterze.

"Polacy to mądry Naród, wiedzą co dla nich dobre jest, a co złe i wybiorą mądrze. Nie będzie ich pouczał facet, który nie ma zielonego pojęcia co to znaczy być ojcem. Za kogo on się uważa używając bezkarnie takich słów jak „Kanalie” czy „wara”?" - dodał Wałęsa.

Były prezydent opublikował zdjęcie, na którym Jarosław Kaczyński i Beata Szydło stoją przy sklepowej kasie pakując zakupy. "1 kg ziemniaków, dwóch Premierów. Przecież ten facet nawet zakupów nie umie zrobić, a dwie wieże chciał stawiać" - podsumował Lech Wałęsa.