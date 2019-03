Jan Vincent Rostowski zarzucił PiS-owi kradzież pomysłów programowych. Jego zdaniem, rządząca partia próbuje wprowadzić teraz to, o czym Platforma mówiła od początku programu 500+, by obejmował on także pierwsze dziecko. To jest absolutnie konieczne z punktu widzenia elementarnej sprawiedliwości. Jak mówiliśmy wtedy - każde dziecko jest równe. Każde dziecko się liczy, również z powodów demograficznych. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo znaczący koszt - tłumaczył na antenie TVN24.

Były minister finansów tłumaczył, dlaczego obecnie Polska ma niższy deficyt budżetowy, niż zakładała Platforma. Każde prognozy ekonomistów trzy lata do przodu prawie zawsze są błędne. To nie znaczy, że nie musimy ich mieć. By mieć jakąś konsekwencje w planowaniu - powiedział. Jednocześnie też zaatakował rząd.

To, że człowiek po litrze wódki wsiada do samochodu, pojedzie sobie 50 kilometrów i się nie rozwali, nie zabije siebie i nie zabije innych niewinnych ludzi, to nie znaczy, że trzeba wypić litr wódki przed tym, jak się wsiądzie do samochodu. PiS miał wyjątkowe szczęście, bardzo dobrą koniunkturę. Pytanie jest takie - czy powinniśmy być ostrożni czy jeździć po bandzie? PiS zawsze jeździ po bandzie - stwierdził. Były minister finansów zauważył też, że takiej skali korupcji nie widziano od czasów komunistycznych. Co dzień jest jakaś nowa gigantyczna, skandaliczna afera - dodał.

Rostowski odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego o LGBT. Jego zdaniem, PiS przestał szczuć na uchodźców, więc zaatakował mniejszości seksualne. Uznał też ten atak za absolutnie podły i paskudny. Nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiS-ie. Nie jest moją sprawą mówić, kto na najwyższych poziomach PiS-u jest gejem, ale uważam, że środowiska LGBT powinny się zastanowić, czy PiS nie przekroczył pewnej linii - podsumował na antenie TVN24.