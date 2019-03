Stefan Niesiołowski mówi "Super Expressowi", że Schetyna to żałosna kreatura, która nie zasługuje na splunięcie. To coś wyjątkowo plugawego. Jeśli taki ktoś stoi na czele obozu, który ma pokonać PiS, to ja nie chcę mieć z tym obozem nic wspólnego - dodał. Poszło bowiem o wypowiedź lidera PO, który skomentował aferę z udziałem byłego polityka Platformy, że o tej sprawie wiedziało dużo osób i mówiło się o niej na korytarzach sejmowych

Tą wypowiedzią na mój temat Schetyna pokazał, że jest odrażającą kreaturą. Powinni go wyrzucić na zbity pysk. Jeśli go nie wyrzucą, to obóz PO przegra wybory i Kaczyński będzie dalej rządził - mówił oburzony polityk.

Posłowie PO komentując słowa Niesiołowskiego twierdzą, że takie wypowiedzi to efekt frustracji, bo polityk nie znalazł się na listach wyborczych.