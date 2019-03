"Ustalenia po spotkaniu trójstronnym Komisja Europejska-Czechy-Polska: Polska dostarczy do 25 marca zaktualizowaną informację o wykonaniu rekomendowanych wcześniej przez Komisję Europejską działań. Czechy niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji zniosą wszystkie restrykcje zastosowane wobec Polski" – napisał Ardanowski na Twitterze.

W poniedziałek w Brukseli odbyło się trójstronne spotkanie Polska-Republika Czeska-Komisja Europejska w sprawie prowadzonych przez Czechy kontroli polskiej wołowiny. Dotyczyło nadzwyczajnych kontroli polskiego mięsa wprowadzonych przez władze w Pradze po wykryciu w wołowinie z Polski salmonelli.

Wcześniej Komisja Europejska wezwała Pragę do rezygnacji z nadzwyczajnych kontroli, uważając, że zastosowane środki są nieadekwatne do jednostkowego incydentu, jakim jest stwierdzenie obecności bakterii salmonelli w jednej partii wołowiny z Polski. To żądanie następnie Czechy odrzuciły.