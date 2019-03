Do kolejnego spotkania dojdzie jutro. Na razie – jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń – to stolica dyktuje warunki. Już zapowiedziała, że nie zamierza partycypować finansowo w przedsięwzięciu, które w 100-lecie odzyskania niepodległości ogłosił prezydent Andrzej Duda. Jest za to skłonna oddać państwu miejskie grunty, na których gmach (a w nim nowa siedziba Senatu) miałby stanąć.

W zamian jednak urzędnicy oczekiwaliby większych udziałów w budynku przy pl. Bankowym. Dziś ratusz musi tu dzielić metraż z wojewodą z PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU DGP >>>