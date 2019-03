- Miało być sprawniej, jest bardziej nieudolnie, miało być niezależnie, a jest pod dyktando partii - tak w skrócie można podsumować zmiany, które PiS wprowadził w wymiarze sprawiedliwości - powiedziała na konferencji w Sejmie Gasiuk-Pihowicz.

Dodała, że ze strony internetowej resortu sprawiedliwości zniknęły statystyki dotyczące średniego czasu postępowań sądowych. "Zbigniew Ziobro zachowuje się jak uczniak, który dostał uwagę i zamiast zmierzyć się z konsekwencjami, postanowił spalić dzienniczek" - powiedziała posłanka.

Kropiwnicki wskazał, że na rok 2019 spraw z lat ubiegłych zostało ponad 3,1 mln – o ok. 20 proc. więcej niż w latach ubiegłych. jak mówił, wcześniej w postępowaniach karnych było 10-15 proc. spraw zaległych, ten wskaźnik to ponad 22 procent. - Blisko jedna spraw czwarta to sprawy, który ciągną się dłużej niż rok. To jest bankructwo reform Zbigniewa Ziobry - powiedział.

Posłowie mówili, że kolejki w sądach się wydłużają, na wyrok czeka się o jedną trzecią dłużej niż w roku 2015, w sądach rejonowych ten okres wydłużył się z czterech do sześciu miesięcy.

- Po ponad trzech latach reform Zbigniewa Ziobry można powiedzieć, że to było jedno wielkie oszustwo legislacyjne. Mówili że będzie sprawniej, szybciej, a tymczasem jest wolniej i dużo gorzej - powiedział Kropiwnicki. Dodał, że zaległości rosną nie tylko w sądach, w których jest kilkaset nieobsadzonych etatów sędziowskich, ale i w prokuraturze, ponieważ prokuratorzy boją się podejmować decyzje.

- Z tego chaosu, który został stworzony przez ministra sprawiedliwości, mogą cieszyć się wyłącznie politycy PiS albo przestępcy - powiedziała Gasiuk-Pihowicz. "A może być jeszcze gorzej - Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kolejne zmiany w ustroju sądów powszechnych - dodała.

Kropiwnicki powtórzył zarzut, że PiS odchodzi od europejskich standardów państwa praworządnego i gdyby PiS rządził w 2004 r., Polski zapewne nie przyjęto by do UE.

- Ten bałagan prawny stworzony przez polityków PiS zostanie przez nas uprzątnięty. Odbudujemy niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, przywrócimy niezależność Trybunału Konstytucyjnego, a wszystkich winnych ataków na niezależny wymiar sprawiedliwości pociągniemy do odpowiedzialności - powiedziała Gasiuk-Pihowicz.