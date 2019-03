Posłowie PO: Marcin Kierwiński, Cezary Tomczyk i Krzysztof Brejza komentowali też na konferencji prasowej doniesienia "Gazety Wyborczej", która opublikowała w czwartek nowe szczegóły zeznań austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, który miał na zlecenie powiązanej z PiS spółki Srebrna budować dwa wieżowce w centrum Warszawy. Biergfellner twierdzi, że do tej pory nie otrzymał od Srebrnej wynagrodzenia za zleconą pracę.

Kierwiński podkreślił, że ujawnione kilka tygodni temu, także przez "GW", zapisy rozmów między Austriakiem a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim ujawniły "wielką aferą polityczną na szczytach władzy".

Przypomniał, że 50 dni temu Platforma składała w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. - I przez te 50 dni w tej sprawie nie zdarzyło się od strony organów państwa kompletnie nic. Od wczoraj wiemy, że zaskarżenie na bezczynność prokuratury złożyli mecenasi austriackiego przedsiębiorcy. Dzisiaj takie zażalenie składamy my. Składamy zażalenie do prokuratury regionalną w Warszawie na bezczynność prokuratury w związku z naszym wnioskiem, które składaliśmy ponad 50 dni temu - powiedział poseł PO.

Dodał, że zawiadomienie posłów PO wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa przez "funkcjonariuszy PiS i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego". "Nie dostaliśmy nawet informacji o tym, czy postępowanie zostało wszczęte, czy odmówiono wszczęcia tego postępowania" - zaznaczył Kierwiński.

Cezary Tomczyk poinformował, że posłowie PO ponowią złożony już wcześniej do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosek o zbadanie oświadczeń majątkowych lidera Prawa i Sprawiedliwości.

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w czwartek fragmenty zeznań austriackiego biznesmena, w których opisuje on moment przekazania koperty z 50 tys. zł dla członka Rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, na polecenie prezesa PiS. "Przekazałem kopertę, a pan Kaczyński z kopertą wszedł do swojego pokoju, gdzie pan Sawicz już siedział" - zeznanie takiej treści miał podczas ostatniego przesłuchania złożyć biznesmen.