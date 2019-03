Parlamentarzystka PiS spotkała się z mieszkańcami wielkopolskiego Gniezna. - Będziemy w każdej miejscowości spotykać się z ludźmi, by poinformować, co PiS robi dla Polaków i wytłumaczyć, dlaczego chcemy wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego - powiedziała.

Lichocka wytłumaczyła, że kandydując w 2015 roku do Sejmu chciała odsunąć od władzy polityków PO. - Teraz zaangażowałam się w wybory do PE, żeby nie dopuścić do tego, żeby do władzy wróciła PO, totalna opozycja, która ma jedynie program żerowania na Polsce i bogacenia się kosztem kraju - dodała.

Zdaniem poseł trzeba zaangażować się w wybory, żeby "obóz totalnej opozycji" nie wrócił do władzy w Polsce, ponieważ - jak podkreśliła Joanna Lichocka - wszystkie programy, wprowadzone przez cztery lata przez PiS zostaną cofnięte. - Do likwidacji, na przykład, programu 500 plus czy IPN wystarczą pojedyncze ustawy - zwróciła uwagę.

Lichocka podkreśliła, że PiS wywiązuje się z obietnic wyborczych, a "totalna opozycja gra na emocjach ludzi i próbuje w różny sposób i różnymi chwytami przykryć sprawy merytoryczne".

Według posłanki PiS opozycji zależy na tym, żeby spór w Polsce nie dotyczył spraw merytorycznych, "ale żeby była uruchomiona silna negatywna emocja, na której opozycja buduje podział w społeczeństwie, bo tylko wtedy są w stanie utrzymać się przy władzy".

Posłanka przypomniała, że z pierwszego miejsca na wielkopolskiej liście do PE kandyduje prof. Zdzisław Krasnodębski "wybitny naukowiec i polityk godzien poparcia".

- Apeluję, żeby ludzie głosowali na kogo tylko zechcą z naszej wielkopolskiej listy do PE, ale pod warunkiem, że na PiS - oświadczyła posłanka.

Wygrana Prawa i Sprawiedliwości do PE - jak zauważyła parlamentarzystka - jest "kluczem do tego, co dalej stanie się z Polską, ponieważ nie ma cienia przesady w twierdzeniu, że wybory do europarlamentu będą implikowały wynik wyborczy do parlamentu krajowego".

Wynik wyborczy do PE - zdaniem Lichockiej - zdecyduje, czy "będziemy mieli tam targowicę, która będzie ciągle donosiła na Polskę, próbowała uruchomić sankcje przeciw Polsce i na przykład ograniczyć środki na rolnictwo" - powiedziała. W spotkaniu w Gnieźnie posłance towarzyszyli parlamentarzyści PiS Zbigniew Dolata i Krzysztof Ostrowski.