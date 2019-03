Robert Biedroń, jego partner Krzysztof Śmiszek i była warszawska radna Paulina Piechna-Więckiewicz znajdą się w gronie liderów list wyborczych Wiosny do Parlamentu Europejskiego. Śmiszek będzie "jedynką" w okręgu dolnośląsko-opolskim,

Dworczyk odniósł się do tego w niedzielę na Twitterze. "Jedynką na liście @wiosnabiedronia do PE ma być @K_Smiszek. Wyobraźmy sobie sytuację dotyczącą partnerki czy konkubiny któregoś z liderów innych partii politycznych. Słyszycie ten hejt dot. nepotyzmu, etc? A tu tylko cisza... Poprawność polityczna? hipokryzja? #PodwojneStandardy" - napisał.

Biedroń będzie "jedynką" na warszawskiej liście Wiosny. Drugie miejsce w tym okręgu zająć ma posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus. Krzysztof Śmiszek znalazł się na czele listy wyborczej Wiosny w okręgu dolnośląsko-opolskim, a Paulina Piechna-Więckiewicz będzie liderką listy mazowieckiej.