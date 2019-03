Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński pytany w poniedziałkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" o to, czy mamy legalną Krajową Radę Sądownictwa (KRS), odparł, że nie, ponieważ - według niego - KRS nie została wybrana zgodnie z konstytucją; wskazał, że zgodnie z jej zapisami, Sejm powołuje w jej skład tylko czterech posłów. WIĘCEJ NA TEN TEMAT TUTAJ>>>

Jaka jest rola KRS?

Ministerstwo Sprawiedliwości upiera się, że przecież konstytucja nie zakazuje wprost wybierania innych osób. Tyle że art. 7 ustawy zasadniczej stanowi, że organy publiczne działają w oparciu o przepisy prawa i w granicach prawa, a dotychczasowe orzecznictwo TK wskazywało, że żaden organ nie może sobie uzurpować uprawnień, których prawo mu nie przyznaje - wyjaśnił. Dodał, że powszechnie sądzi się, że "to, co nie jest zakazane, jest dozwolone". Ale w obrocie publicznoprawnym jest odwrotnie, to znaczy to, że co nie jest dozwolone, jest zakazane. Dlatego moim zdaniem Sejm uzurpuje sobie uprawnienia do obsadzenia składu KRS - podkreślił Hermeliński.

W Polsce na temat legalności organu konstytucyjnego powinien wypowiadać się ten organ, który ma do tego prawo, czyli w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny. (...) Wypowiedzi innych osób, zwłaszcza piastujących tak ważne stanowiska jak pan Hermeliński, uważam, za niewłaściwe - powiedział Dworczyk w radiowych Sygnałach Dnia.

Zaapelował też, by poczekać na orzeczenie TK w tej sprawie oraz podkreślił, że prawa powinni przestrzegać wszyscy; również ci, którzy się z nim nie zgadzają. "Inne zachowanie należy określić jako nieodpowiedzialne albo jako psucie państwa" - dodał.

Trybunał Konstytucyjny ma w poniedziałek w południe ogłosić wyrok ws. przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczących m.in. sposobu powoływania sędziów-członków Rady.