- Gdzie należy prowadzić edukację seksualną? Czy lepiej to robić w szkole czy lepiej na kolanach proboszcza? – zapytał Miller w rozmowie z gazeta.pl, pytany o wątek Karty LGBT.

Stwierdził, że wokół tego dokumentu stworzono cały ocean fałszu i kłamstw.

W rozmowie poruszony został również wątek relacji z Magdaleną Ogórek, która swoją karierę polityczną rozpoczęła w SLD.

Skąd według Leszka Millera zmiana poglądów u dzisiejszej dziennikarki TVP Info?

- Nie wiem, co gra w duszy pani Ogórek, ale myślę, że co najmniej dwie kwestie. Po pierwsze, żal i rozczarowanie do środowiska SLD, że nie poparło jej tak jak ona sobie wyobrażała z różnych powodów (...). Po drugie postanowiła zbliżyć się do środowisk prawicowych, bo chce robić karierę albo polityczną albo publicystyczną - powiedział Leszek Miller.