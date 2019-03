- Jestem zdeterminowana do tego, żeby znaleźć rozwiązanie. Jestem w stanie siedzieć tutaj dzisiaj bardzo długo, rozmawiać po to, żebyśmy mogli wyjść i powiedzieć, że jest porozumienie pomiędzy rządem a nauczycielskimi związkami zawodowymi. My jesteśmy pełni dobrej woli – powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że rząd PiS od początku traktował oświatę priorytetowo, a podwyżki dla nauczycieli są realizowane.

- Ale teraz nadszedł taki czas, jesteśmy w takim momencie, że dla polskiego rządu, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, priorytetem są uczniowie – podkreśliła. Zapewniła, że egzaminy odbędą się. - Wszystko będzie tak, jak było zaplanowane – powiedziała.