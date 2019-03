PO w zaplanowanych na 26 maja wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje wspólnie z PSL, SLD, Nowoczesną i Zielonymi, jako Koalicja Europejska. W środę na profilu Platformy na Facebooku pojawił się spot internetowy, krytykujący lidera Prawa i Sprawiedliwości.

Niespełna minutowy materiał rozpoczyna deklaracja Jarosława Kaczyńskiego z niedawnej konwencji PiS we Wrocławiu: - My nie dzielimy Polaków na tych lepszych i gorszych. Następnie słowa te zostają zderzone z wypowiedziami lidera PiS z przeszłości, w których nie szczędził ostrych słów swym oponentom politycznym.

Przypomniano m.in. słynne frazy: "My jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni tam, gdzie stało ZOMO"; "My jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych innych"; "Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich"; "Jesteście kanaliami". W spocie padają ponadto słowa o "gorszym sorcie", "aferzystach i gangsterach", a także "komunistach i złodziejach".

- Udaje świętego, bo idą wybory, nie daj się oszukać. Przed nami wielki wybór - słyszymy pod koniec materiału PO. Końcową frazę ilustruje logo Koalicji Europejskiej i hasło "#Wielkiwybór".

W całej Unii Europejskiej wybory do PE odbędą się w dniach 23-26 maja (w Polsce 26 maja). Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów (Polacy 52).