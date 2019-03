W Krośnie podczas spotkania w ramach Klubu Obywatelskiego były prezydent Lech Wałęsa zwrócił uwagę na... zagrożenia dla świata ze strony cywilizacji zamieszkujących inne galaktyki. - Na innych galaktykach są (cywilizacje - PAP) na trzy razy wyższym poziomie rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżej - powiedział i ostrzegł, co mogłoby się stać, gdyby Ziemię odwiedzili kosmici.

- Wyższa cywilizacja przyjeżdża, przygląda się, "Co oni tu wyprawiają?" - mówił Wałęsa. - Jak zagrozimy destabilizacją (...) Putinem, atomem (...), oni nam przeszkodzą, przetną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie - ostrzegł Wałęsa i dodał, że obca cywilizacja "może nas tak przytrzymać pięć tysięcy lat", a później "przyślą nam Adama i Ewę i od nowa znów będziemy budować świat". Dlatego zdaniem Wałęsy "to też musimy wziąć pod uwagę" i "musimy się porozumieć", ponieważ "już pięć czy cztery razy była taka cywilizacja jak nasza.(...) I dochodziło do tego samego momentu, w którym my teraz jesteśmy i nie potrafili się porozumieć" - mówił Wałęsa. Jak tłumaczył, wtedy pojawiał się ktoś taki jak obecnie Putin i ta cywilizacja upadała. - Wyciągnijmy z tego wnioski - zaapelował były prezydent.

Niedzielne wystąpienie Wałęsy, które z portalu internetowego Krosno24.pl trafiło we wtorek na strony ogólnopolskich portali, skomentował m.in. historyk Sławomir Cenckiewicz. "Jak takie brednie wygadywał Wałęsa w PRL a czerwoni to nadawali w TVP, to mówili (i sam Wałęsa też), że to fałszywka, zmontowana taśma, fałszywa rozmowa... A on taki był, jest i będzie! Biedni Polacy, co mieli takiego Męża Opatrznościowego, biedni bardzo..." - napisał w poście na swoim facebookowym koncie, gdzie zamieścił relację z wystąpienia byłego prezydenta.