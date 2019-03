Kandydatka z "jedynki" lubelskiej listy PiS do Parlamentu Europejski była pytana w Onecie o postulat radnych PiS "Lublin miastem wolny od ideologii LGBT". - Myślę, że Polska będzie wolnym regionem od LGBT - oznajmiła Elżbieta Kruk. - Chodzi o to, żeby nie było promocji tej ideologii - dodała.

Posłanka skrytykowała także podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego kartę LGBT+. - Afirmacja, wprowadzenie nauczania na temat LGBT do szkół, opieranie się w edukacji seksualnej na zasadach WHO to zagrożenia, których nie możemy lekceważyć - mówiła. Dodała, że deklaracja jest "niezgodna z prawem i z konstytucją".

Na homofobiczne słowa Kruk zareagował Robert Biedroń. "Co dalej? Osobne miejsce w autobusach? Getta ławkowe?" - zapytał na Twitterze. Dodał, że "dzielenie obywateli na gorsze sorty przez polityków partii rządzącej nie doprowadzi do niczego dobrego. Tylko do kolejnej tragedii".