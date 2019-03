- Możemy nie zebrać wymaganej liczby podpisów pod listami do PE. Dlatego nie przedstawiliśmy jeszcze list wyborczych. Nie ma dziś w naszej formacji przekonania, że uda się je zebrać w wymaganym terminie – przyznaje w rozmowie z WP poseł Kukiz'15.

Kukiz'15 ma na to czas do połowy kwietnia. Podpisów musi być co najmniej 10 tys., w co najmniej siedmiu okręgach wyborczych (w sumie jest ich trzynaście). - Jest nerwówka, nie ma co ukrywać – ocenia inny polityk ruchu.

Pada wprost stwierdzenie: kompromitacja. – Odeszli od nas narodowcy i nie ma komu tych podpisów zbierać – dodaje polityk. I precyzuje, że chętnych na listy nie brakuje. W przeciwieństwie do wspomnianych podpisów.

Inny polityk ugrupowania Pawła Kukiza dodaje: – Kpiono z Marka Jurka, że został "wydyndany" przez Kukiza. Paweł był pewny siebie, ostatecznie uznał, że Jurek jest mu do niczego nie potrzebny. Dziś nie ma pewności, że Kukiz'15 w ogóle wystartuje w wyborach do PE. Jeśli tak się stanie, bo nie uda nam się zebrać podpisów, to będziemy gasić światło. Bo to będzie nasz koniec w polityce.