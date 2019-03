Na temat kar więzienia dla homofobów Śmiszek wypowiedział się w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". "Wprowadzimy takie przepisy, że każdy homofob, który żeruje na najniższych instynktach i zagraża bezpieczeństwu osób LGBT, zostanie ukarany, z więzieniem włącznie. Niezależny sąd i niezależna prokuratura będą mogły wszczynać postępowania karne przeciwko homofobom" - zapowiedział. "I Kaczyński, tak samo jak Kowalska czy Wiśniewski pójdą do więzienia. Tak jak teraz idzie się do więzienia za rasistowską mowę nienawiści" - dodał.

W czwartek w TVN 24 polityk przyznał, że od czasu ukazania się tego wywiadu dostał - jak mówił - dziesiątki, jeśli nie setki nienawistnych maili i wiadomości. Jak dodał, w mailach, które otrzymuje, grozi mu się śmiercią, spaleniem mieszkania lub samochodu. Takie sytuacje pokazują, jaki jest poziom nietolerancji, jak trzeba z tym walczyć - podkreślił Śmiszek.

Jak zaznaczył, słowa na temat kar za homofobię, za które w jego ocenie został zaatakowany, to słowa rządu PiS na forum ONZ. Według polityka Wiosny na zmianę Kodeksu karnego zgodził się w 2017 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po tym, gdy Rada Praw Człowieka ONZ zarekomendowała Polsce rozszerzenie Kodeksu karnego w kierunku karania homofobii.

Obecny w studio Kamil Bortniczuk z Porozumienia zgodził się z tym, że należy karać za wszelkie przestępstwa związane z nienawiścią, w tym z homofobią. Jeżeli homofobia ma przybierać postać gróźb karalnych tak, że pan się nie będzie czuł bezpiecznie, to absolutnie za to należy karać - zaznaczył.

Według Bortniczuka homofobami są lider PO Grzegorz Schetyna i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, którzy - jak mówił - homofobicznie dyskryminują wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja po tym, gdy w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" wypowiedział się na temat m.in. związków partnerskich i w kwestiach adopcji.

Bortniczuk przekonywał, że Rabieja odsunęli od mediów i że został on zdyscyplinowany, zakneblowany. Pierwszą ofiarą homofobii w Polsce jest Paweł Rabiej, a pierwszymi homofobami w Polsce są Schetyna i Trzaskowski - powiedział.

Politycy odnieśli się także do słów posłanki PiS Elżbiety Kruk, która powiedziała: Myślę, że Polska, będzie regionem wolnym od LGBT. Śmiszek ocenił, że zdanie to jest "haniebne". Te słowa jednoznacznie kojarzą mi się z tym, co hitlerowcy mówili w latach 30., że są pewne grupy społeczne, które muszą zniknąć z widoku większości - powiedział. Bortniczuk wyraził pogląd, że Kruk mogła mieć na myśli wolność od "propagandy LGBT".

Kruk powiedziała to w środę w programie "Onet Opinie" odnosząc się do zabiegów lubelskich radnych PiS o przyjęcie stanowiska „Lublin wolny od ideologii LGBT”. "To znaczy, żeby nie było promocji, to znaczy, żeby nie było tej ideologii" - mówiła posłanka.