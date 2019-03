Zgodnie z obecnym przepisem Kodeksu wyborczego, w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy wskazywani są przez prezesów tych sądów. Kadencja członka PKW wynosi 9 lat; wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez członka Komisji.

W piątek wygasa członkostwo w Państwowej Komisji Wyborczej jej dotychczasowego szefa Wojciecha Hermelińskiego. W Komisji zastąpić ma go sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Z kolei funkcję szefa PKW może objąć sędzia Zbigniew Cieślak.

W połowie marca prezes TK Julia Przyłębska poinformowała o skierowaniu pisma do prezydenta, w którym wskazała sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata prezesa TK w PKW.

Hermeliński wyraził też nadzieję, że w lipcu, kiedy 70 lat skończy inny członek PKW Janusz Niemcewicz (także sędzia TK w stanie spoczynku), na jego miejsce Julia Przyłębska również wskaże "sędziego, który w Trybunale nie zasiada na miejscu zajętym".

Sędziów w skład PKW powołuje prezydent w drodze postanowienia. Zgodnie z przepisami, uzupełnienie składu PKW musi nastąpić w ciągu 5 dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej.

Dołączenie sędziego Jędrejka do składu PKW nie oznacza, że zastąpi on Hermelińskiego na funkcji przewodniczącego Komisji. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, przewodniczącego PKW wybierają sędziowie - członkowie Komisji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowym szefem PKW może zostać sędzia Zbigniew Cieślak, który jako jedyny z obecnego składu wyraził chęć kierowania Komisją. Jeśli jednak jego kandydatura nie uzyska poparcia sędziów, kandydowanie na przewodniczącego Komisji rozważać ma obecny zastępca szefa PKW sędzia Wiesław Kozielewicz.

Wojciech Hermeliński dołączył do składu Państwowej Komisji Wyborczej w grudniu 2014 r., gdy po ogłoszeniu wyników II tury wyborów samorządowych niemal cały skład poprzedniej PKW podał się do dymisji po awarii systemu informatycznego w I turze wyborów samorządowych. Wskutek awarii pełne wyniki wyborów zostały podane dopiero tydzień po I turze, a część komisji ustalała wyniki ręcznie sumując głosy. Z PKW odeszło ośmiu z dziewięciu sędziów. Jedynym członkiem Komisji pozostawał Wiesław Kozielewicz.

Sędzia Hermeliński w październiku 2006 został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która zakończyła się 6 listopada 2015 r. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, następnie odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie. Od 1972 do 1977 r. był asesorem i podprokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Północ. Od 1984 do 2006 r. był adwokatem. W kolejnych latach pracował jako zastępca sekretarza i wicedziekan w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2001 do 2006 r. był wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Hermeliński występował jako pełnomocnik skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, m.in. w sprawach o zwrot tzw. mienia zabużańskiego. W 1999 r. został wiceprezydentem Europejskiego Instytutu Praw Człowieka z siedzibą w Bordeaux. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości, działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz osiągnięcia w służbie państwa i wymiaru sprawiedliwości.

Grzegorz Jędrejek w lutym 2017 r. został wybrany przez Sejm na sędziego TK. W 1997 r. ukończył studnia prawnicze, a w 1998 r. studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną.

Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2003–2017 pracował w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od 2005 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego.